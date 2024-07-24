В Люберцах на двух вылетных магистралях демонтировали 10 незаконных торговых объектов

С начала года в городском округе Люберцы с начала текущего года демонтировали 10 объектов потребительского рынка на двух вылетных магистралях, сообщил глава муниципалитета Владимир Волков, передает пресс-служба администрации округа.

«По поручению губернатора приводим в соответствие объекты потребительского рынка, расположенные на вылетных магистралях — Егорьевском и Быковском шоссе. За первое полугодие 2024 года демонтировано 10 объектов, собственники привели к нормативу облик еще 11 точек. В работе у коллег остаются ещё 53 объекта: по каждому принято решение и утверждена дорожная карта», — отметил Волков.

Он уточнил, что потребительский рынок округа включает в себя более 2500 тысяч объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения. В 2024 году выявлено 76 незаконных НТО, демонтировано 42. В 2023 году выявлено — 115, демонтировано — 91. В 2022 году выявлено 58, демонтировано — 23.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.