В Люберцах на 20% завершено строительство образовательного комплекса на 1 700 мест

В поселке Октябрьский Люберецкого округа строится воспитательно-образовательный комплекс, рассчитанный на 1 700 детей. На данный момент завершено 20% работ. Строительство ведется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» национального проекта «Молодежь и дети» за счет регионального бюджета.

Сейчас подрядчик выполняет монолитные работы на уровне 2–3 этажей здания. На площадке работают более 70 специалистов и задействовано 4 единицы техники. Работы идут по графику, отметил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

В одном крыле здания на улице Гоголя разместится детский сад на 200 мест, в другом — школа на 1 500 мест. В центральной части комплекса предусмотрены столовая, медпункт, медиатека, учебные кабинеты, лаборатории, спортивные и актовый залы. Для малышей оборудуют девять групповых ячеек с игровыми, спальными и буфетными зонами, а также помещение для утренников и занятий.

На прилегающей территории появятся зоны для прогулок, две физкультурные площадки, места для отдыха, велопарковка и стоянка для колясок и самокатов. Открытие образовательного центра запланировано на 1 сентября 2027 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в реабилитационном центре «Ясенки» по запросу врачей появится бассейн.

«У нас на территории Подмосковья действует ряд госпиталей, где восстанавливаются ребята (с СВО — ред.), и наша задача — оснастить реабилитационные комплексы всем необходимым», — сказал Воробьев.