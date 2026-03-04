В Люберцах капремонт областной больницы выполнили на 72%

Капитальный ремонт Люберецкой областной больницы на улице Кирова, 36/1 выполнен на 72% в городском округе Люберцы. Работы продолжаются по госпрограмме Московской области, завершить их планируют в 2026 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В здании Люберецкой областной больницы продолжаются отделочные и общестроительные работы. Строительная готовность объекта достигла 72%. На площадке задействованы 55 человек.

«В настоящее время на объекте работают 55 человек. Строители ведут отделочные и общестроительные работы, осуществляют монтаж инженерных коммуникаций, обустраивают системы медицинских газов, занимаются шпаклевкой стен в подвале», — сообщили в пресс-службе министерства.

Капитальный ремонт проводят в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Полностью завершить обновление больницы планируется в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.