В Люберцах капремонт детского отделения завершат в 2027 году

Капитальный ремонт детского отделения Московского областного центра охраны материнства и детства в Люберцах выполнен более чем на 40%. Работы ведутся на Октябрьском проспекте, 338, завершить первый этап планируют в 2026 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капитальный ремонт проходит в здании на Октябрьском проспекте, 338, в городском округе Люберцы. Строительная готовность объекта превышает 40%.

На площадке задействованы 75 человек. Специалисты выполняют отделочные и общестроительные работы, монтируют инженерные коммуникации и лифты, обустраивают системы медицинских газов.

Работы ведутся по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Первый этап планируется завершить в 2026 году, полностью объект введут в эксплуатацию в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.