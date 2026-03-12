В Люберцах капитально ремонтируют школу искусств № 3

сегодня в 15:12

Капитальный ремонт детской школы искусств № 3 продолжается в поселке Вуги городского округа Люберцы. Подрядчик завершает демонтаж и ведет общестроительные и отделочные работы, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы проводят по государственной программе капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры Подмосковья в рамках нацпроекта «Семья». Обновление затрагивает здание площадью 637 кв. м.

В настоящее время специалисты завершают демонтажные работы и параллельно выполняют общестроительные и внутренние отделочные работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.