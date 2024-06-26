В Люберцах возведен детский сад на 350 мест

Архитектурная комиссия градостроительного совета Московской области одобрила облик детского сада на 350 воспитанников в городском округе Люберцы. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Общая площадь здания новой дошкольной образовательной организации составит порядка 5,1 тысячи квадратных метров. Начало строительства детского сада запланировано на IV квартал 2024 года», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Здание детского сада в деревне Жилино простой прямоугольной формы белого цвета с интегрированным объемом медно-коричневого цвета и акцентной входной группой из витражного остекления органично вписывается в окружающую среду. В оформлении фасадов основного объема здания используется коричневая керамическая плитка теплого охристого оттенка, белая декоративная штукатурка и витражные элементы серого цвета с цветными вставками.

Младшие группы получат отдельные выходы на игровые площадки с северного и южного торцов здания, старшие — по центру с восточной стороны. Кроме групповых помещений в детском саду расположится музыкальный зал — на первом этаже, и спортивный зал — на втором. Все комнаты на всех уровнях будут соединены между собой просторными коридорами и вестибюлями.

На территории детского сада высадят деревья и кустарники, а также сформируют несколько комфортных зон для прогулок, занятий спортом и отдыха. В каждой зоне предусмотрен теневой навес, который позволит детям и воспитателям комфортно проводить время на свежем воздухе даже в жаркую погоду.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 7 июня в ходе ежегодного обращения к жителям рассказал о строительстве детских садов и школ в регионе.

«Каждый год, я это часто говорю, мы строим детские сады — 30 детских садов и 35 школ. Каждый год стараемся их строить больше, мы ушли в формат и видим эффект, когда школа строится на 2-2,5 тыс. с дошкольным отделением», — сказал Воробьев.