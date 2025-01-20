В лицее № 2 Ступина приступили к стяжке полов

В лицее № 2 города Ступино подрядная организация приступила к стяжке полов на верхних этажах учебного заведения. Об этом стало известно в ходе визита на объект местных парламентариев и депутата Мособлдумы, члена регионального политического совета партии «Единая Россия» Андрея Голубева, сообщает пресс-служба администрации округа.

Здание лицея, построенное более 60 лет назад, ранее капитально не ремонтировалось. Сегодня учебное заведение претерпевает кардинальные изменения. Демонтажные работы практически завершены: полностью сняты старые напольные покрытия, разобраны внутренние перегородки, демонтированы потолки и осветительные приборы. Для обеспечения строительных работ здание подключено к временным источникам электроснабжения. Параллельно ведутся работы по устройству стяжки пола на верхних этажах.

Капитальный ремонт позволит не только обновить внешний облик лицея, но и создать внутри комфортные и современные условия для обучения. Планируется заменить инженерные системы, обновить отделку помещений и благоустроить пришкольную территорию.

«На объекте работают 15 человек. Считаем, чтобы объект был сдан в срок, к началу учебного 2025 года, необходимо увеличить число работающих», — отметил председатель совета депутатов округа Александр Сухачев.

Ранее главный инженер подрядной организации Денис Петров планировал закончить основные работы к середине весны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.