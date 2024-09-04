В личном кабинете арендатора Подмосковья можно управлять платежами

Электронный сервис «Личный кабинет арендатора» действует на сайте правительства Московской области arenda.mosreg.ru для физических и юридических лиц, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Благодаря этому сервису у пользователей есть доступ к информации по договорам муниципальной и государственной недвижимости. Здесь она находится в полном объеме: номер и дата абсолютно каждого договора аренды, срок его действия и сроки оплаты арендных платежей, указывается размер годовой арендной платы, кадастровый/реестровый номер и адрес каждого из объектов аренды, а также отражаются все осуществленные платежи, задолженности, переплаты и пени.

Личный кабинет позволяет в онлайн-режиме:

оплачивать арендные платежи через платежный шлюз банка-партнера. Можно также выгрузить печатную форму квитанции или оплатить через мобильное приложение своего банка, отсканировав QR-код квитанции;

отслеживать статус недвижимости;

получать уведомления об изменении реквизитов.

В аккаунте арендатора можно контактировать с арендодателем недвижимости, а также через сервис можно напрямую обратиться к сотруднику органов местного самоуправления Подмосковья или Министерства имущественных отношений Московской области по любым возникающим вопросам. Ответ с подробными разъяснениями оперативно поступит на страницу личного кабинета.

Здесь можно оперативно получить справку о наличии (отсутствии) задолженности по аренде имущества — в разделе «Акты сверки» доступна выгрузка справки в любом удобном формате (Pdf, Xlsx, Docx), а в разделе «Баланс» личного кабинета можно получить всю информацию о финансовых обязательствах по сделке с имуществом.

Зарегистрироваться в личном кабинете арендатора можно через учетную запись портала госуслуг и управлять арендными платежами прямо из дома.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.