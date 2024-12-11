В Левобережном районе от самостроя освободили территорию общего пользования

На севере столицы свыше 300 кв. м городской земли будет приведено в порядок. На ней создадут зеленую зону, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Сотрудники Госинспекции выявили самозахват территории общего пользования по адресу: улица Левобережная, вл. 6-8. Забором незаконно оградили участок вдоль тротуара. Отсутствовали разрешения и согласования и на 2 размещенные постройки суммарной площадью 85 кв. м.

«Строения на кадастровый и технический учет не поставлены, права собственности на них не зарегистрированы. Учитывая, что земельный участок более 300 кв. м под цели строительства и дальнейшей эксплуатации не предоставлялся, объекты являются незаконными, а ограждение территории — несанкционированным. Для устранения нарушения приняты меры по демонтажу ограждения и освобождению участка от самовольно размещенных объектов», — сказал Бобров.

Он добавил что весной территория будет восстановлена, а также планируется высадка газона.

Помощь в выявлении незаконных заборов, шлагбаумов и самостроя оказывают жители Москвы. Они принимают активное участие в городской жизни и содействуют в обеспечении порядка в имущественно-земельной сфере. Территория столицы за счет тесного взаимодействия с жителями постепенно становится все более удобной и привлекательной, а также свободной от незаконных построек.

Сообщить про незаконно установленные заборы, шлагбаумы и другие ограничительные устройства можно с помощью чат-бота «Свободный доступ» в Telegram. Если факт нарушения подтвердится, незаконно установленные ограждения демонтируют.