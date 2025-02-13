В лесничестве Подольска выявлено 20 случаев самовольного занятия участков

Сотрудники лесной охраны Подольского филиала ГАУ МО «Мособллес» провели осмотр границ квартала 21 Подольского участкового лесничества и поселка Александровка. При сравнении фактических границ с границами, указанными в кадастровых планах, обнаружено, что заборы нескольких участков сдвинуты вглубь леса, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

«Визуальное сопоставление лесоустроительных документов, границ СНТ или населенного пункта и данных публичной кадастровой карты позволяет выявлять самовольное занятие земель лесного фонда. Для точного определения площади самовольно занятого лесного участка делается инструментальная съёмка. Рядом с поселком Александровка выявлено пять нарушений. Виновным будут направлены уведомления о явке для дачи объяснений и принятия процессуальных решений. Всего с начала года нашими сотрудниками выявлено 20 подобных нарушений», — рассказал участковый государственный инспектор по охране леса Подольского филиала ГАУ МО «Мособллес» Владимир Бажин.

Согласно Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях, самовольное занятие лесных участков или использование указанных участков для раскорчевки, переработки лесных ресурсов, устройства складов, возведения построек (строительства), распашки и других целей без специальных разрешений на использование указанных участков влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 20 000 до 50 000 рублей, на должностных лиц — от 50 000 до 100 000 рублей, на юридических лиц — от 200 000 до 300 000 рублей.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.