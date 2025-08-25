В Ленинском завершается ремонт взрослого отделения врачебной амбулатории

Во врачебной амбулатории поселка Горки Ленинские подмосковного Ленинского городского округа строительные бригады завершают отделочные работы во взрослом отделении. В ближайшее время планируется начало аналогичных работ в детском отделении амбулатории. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«На сегодняшний день выполнен значительный объем наружных и внутренних работ. Специалисты отремонтировали кровлю и фасад здания, полностью заменили системы холодного и горячего водоснабжения, а также обновили ливневую канализацию. Входные группы были модернизированы: установлены новые лестницы и пандусы для маломобильных групп населения», — сообщил заведующий амбулаторией в поселке Горки Ленинские Мурад Курбанмагомедов.

Уточняется, что внутри амбулатории заменено напольное покрытие, стены облицованы плиткой и подготовлены к финишной покраске. В ближайшие дни строители приступят к монтажу потолков и нанесению финального слоя краски на стены. После завершения этих работ отделение будет готово к приему пациентов. Работы в детском отделении начнутся через полторы-две недели.

Амбулатория продолжает свою работу и в период ремонта. Врачи педиатрического отделения продолжают оказывать медицинскую помощь жителям в полном объеме. Завершение всех ремонтных работ запланировано на конец сентября 2025 года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.