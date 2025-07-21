В Ленинском стартовало строительство нового корпуса перинатального центра на 200 коек

В подмосковном Ленинском городском округе дан старт строительству нового корпуса Видновского перинатального центра, рассчитанного на 200 коек. Объект будет расположен по адресу: г. Видное, ул. Заводская, д. 17. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Ввод объекта в эксплуатацию позволит значительно расширить возможности оказания специализированной медицинской помощи матерям и новорожденным не только в Ленинском округе, но и в соседних муниципалитетах Подмосковья», — сказал глава округа Станислав Каторов.

Проект реализуется в рамках государственной программы Московской области, входящей в национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и финансируется из средств регионального бюджета. В настоящее время подрядная организация ведет подготовительные работы на строительной площадке, включая планировку территории, обустройство бытового городка и подъездных путей, а также доставку необходимой техники и материалов. Завершение строительства нового корпуса Видновского перинатального центра запланировано на 2027 год.

Расширение перинатального центра будет способствовать повышению качества и доступности медицинской помощи в регионе, что соответствует целям национального проекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.

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