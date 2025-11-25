В Ленинском снесли последний в этом году нестационарный торговый объект

Программу сноса торговых точек, намеченную на 2025 год, завершили в подмосковном Ленинском округе. Последним демонтированным объектом стал «ларек» у дома № 12А в поселке Измайлово, расположенный возле сквера, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В текущем году мы снесли 128 торговых объектов — 81 на частной земле и 47 на муниципальной, что составляет 114,29% от запланированного объема. Список объектов корректировали в течение года, учитывая обращения жителей и случаи явных нарушений закона, требующих оперативного вмешательства», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

Глава округа подчеркнул, что работа по устранению нестационарных торговых объектов в Ленинском округе продолжится. При обнаружении незаконных сооружений, особенно на муниципальной территории, демонтаж будет осуществляться в течение 30 дней.

«24 ноября был произведен последний в этом году снос по плану. Объект у дома № 12А в Измайлово был установлен давно и не отвечал современным требованиям. Несмотря на неоднократные уведомления, владелец не предпринял мер по его устранению. Также в ближайшем будущем планируется обновление внешнего вида капитальных строений вокруг сквера для соответствия современным стандартам благоустройства, а нестационарные конструкции вблизи зеленой зоны будут демонтированы согласно плану», — рассказал начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации Ленинского городского округа Андрей Асеев.

Инициатива по устранению незаконных торговых объектов в Ленинском округе реализуется в соответствии с распоряжением губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.