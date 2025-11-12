В Ленинском продолжается строительство детского сада на 300 мест

В Ленинском городском округе в ЖК «1-й Донской» за пять месяцев возвели каркас детского сада на 300 мест. Сейчас строители начали монтировать фасадные системы трехэтажного здания, объект готов на 58%. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

«Здание детского сада будет функциональным и выполнено в современном стиле: входная группа с панорамным остеклением, просторный светлый вестибюль, также будут все необходимые помещения – полностью оборудованный пищеблок, медицинский блок, спортивный и музыкальный залы, комнаты для кружков, кабинеты психолога, логопеда и хозяйственные помещения. На территории для детей сделаем современные спортивные и прогулочные площадки и амфитеатр», – приводится в сообщении главы Станислава Каторова.

В пресс-службе уточнили, что фасад здания украсят яркие оконные откосы, клинкерная и керамогранитная плитка. Первый этап благоустройства территории завершен, в рамках которого были установлены малые архитектурные формы, проведены работы по высадке деревьев и кустарников, а также смонтированы беседки и зоны для отдыха. В настоящее время на территории осуществляется устройство открытого амфитеатра.

Кроме того, проект жилого комплекса «1-й Донской» предусматривает строительство дошкольного образовательного учреждения на 300 мест, общеобразовательного учреждения на 1350 мест и подстанции скорой медицинской помощи, рассчитанной на 5 бригад.

«Помимо строительства инфраструктурных объектов важно обеспечить комфортное передвижение по дорогам. В новом ЖК планируется реконструкция улицы Калиновой с расширением до четырех полос», – приводятся в сообщении слова директора проектов группы компаний «ФСК» Сергея Пырова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.