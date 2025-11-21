В Ленинском продолжается строительство детского сада на 200 мест

В подмосковном Ленинском городском округе в городе Видное на улице Гаевского продолжается строительство современного детского сада, рассчитанного на 200 воспитанников. Трехэтажное здание общей площадью 1 340,7 кв. м планируется ввести в эксплуатацию во втором квартале 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Новый детский сад будет соответствовать всем современным стандартам дошкольного образования. В проекте предусмотрены просторные игровые и спальные комнаты, специализированные залы для музыкальных и физкультурных занятий, а также помещения для творческого развития детей. Благоустройство прилегающей территории включит создание современных игровых площадок с безопасным покрытием и теневыми навесами», — приводятся в сообщении слова заместителя главы Ленинского городского округа Андрея Пальтова.

Уточняется, что на строительной площадке уже развернуты активные работы. В настоящее время ведутся армирование и бетонирование фундаментной плиты. На объекте задействованы 4 единицы специализированной техники и порядка 40 рабочих, которые трудятся в соответствии с утвержденным графиком работ.

В 2025 году уже введены в эксплуатацию пять детских садов общей вместимостью более 1300 мест в жилых комплексах «Южная Битца», «Эко Видное 2.0», «Миловидное», «Пригород Лесное» и «Новое Видное». На 2026 год запланирован ввод еще трех объектов дошкольного образования, что позволит обеспечить потребности растущего населения муниципалитета в местах в детских садах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.