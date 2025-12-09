В Ленинском построят новую школу на 1 150 мест к лету 2026 года

В поселке Битца Ленинского городского округа возводят новую общеобразовательную школу. Объект строят на территории жилого комплекса «Южная Битца», уже в сентябре 2026 года сюда придут учиться ребята из близлежащих домов. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора.

Площадь образовательного учреждения составит 13 тыс. квадратных метров. Оно рассчитано на 1150 учеников: 400 — в начальных, 500 — в средних и 250 — в старших классах. Для ребят обустроят просторные современные кабинеты и лаборатории, спортивный и актовый залы. Фасад здания станет своеобразной шпаргалкой для учеников — в его оформлении используют математические формулы.

Ход строительства школы проверили инспекторы Главгосстройнадзора Московской области. Работы на площадке начались в мае 2024 года. В настоящее время строительная готовность объекта составляет 77%. Рабочие приступили к отделочным работам и к монтажу внутренних инженерных сетей и систем. Начато и благоустройство территории. Завершат строительство объекта согласно проекту к июню 2026 года.

Школа станет второй на территории жилого комплекса. Под надзором Главгосстройнадзора здесь также построены 11 многоквартирных домов, 3 детских сада и поликлиника.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.