В Ленинском округе выставили на торги участок под ИЖС

Участок площадью 0,92 га под индивидуальное жилищное строительство выставлен на аукцион в Ленинском округе Подмосковья. Заявки от инвесторов принимаются до 20 апреля, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

ДОМ.РФ предлагает инвесторам площадку в сельском поселении Булатниковское, вблизи деревни Жабкино, участок 3. Градостроительный потенциал территории составляет 1,75 тыс. кв. м индивидуального жилья. В окружении расположены частные дома, малоэтажный микрорайон Булатниково и строящийся коттеджный поселок. В 1,6 км реализуется еще один проект жилого комплекса.

В двух километрах находится Булатниковский пруд на реке Битца с пляжем, рядом работают гостиницы и санатории. До ближайшей школы — 3,5 км, до станции МЦД-2 Битца — 2,2 км. В девяти километрах расположена станция метро «Аннино», выезд на МКАД — в четырех километрах. Поблизости сформирован крупный торговый кластер с торговыми центрами и строительным рынком.

ДОМ.РФ развивает неиспользуемое федеральное имущество в регионе. В феврале ансамбль усадьбы Воронцовых-Дашковых в селе Быково продали за 270,56 млн рублей. Имущественный комплекс в Сходне на участке 0,71 га реализовали за 64,2 млн рублей, а здания площадью 1,08 тыс. кв. м с участком 1 га в Чеховском районе — за 31,6 млн рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию. Он также отметил важность знакомства и коммуникации с резидентами — владельцами компаний или с теми, кто планирует реализовать различные проекты на территориях округов.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.