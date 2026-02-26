В Ленинском округе ввели котельную в ЖК «Новое Видное»

В жилом комплексе «Новое Видное» в Ленинском округе ввели в эксплуатацию новую газовую котельную. Объект обеспечит теплом и горячей водой первые три очереди застройки — 10 корпусов более чем на 5,5 тыс. жителей и детский сад на 350 мест, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Разрешение на ввод котельной выдали группе «Самолет». Площадь одноэтажного здания составляет 662 квадратных метра. Установленная мощность — 13 МВт с возможностью увеличения до 66 МВт. Объект оснащен двумя котлами по 6,5 МВт каждый. Управление осуществляется в автоматическом режиме из диспетчерской, оборудование соответствует современным стандартам.

В дальнейшем на территории комплекса планируют построить еще одну котельную. Она обеспечит отоплением и горячим водоснабжением северную часть жилого квартала.

ЖК «Новое Видное» расположен на юге Подмосковья, в 15 минутах езды от МКАД и в 20 минутах ходьбы от станции Калинина. Рядом находятся Видновский лесопарк и музей-заповедник «Горки Ленинские». В составе проекта предусмотрены семь детских садов на 1975 мест, четыре школы на 4450 учеников, поликлиника, торговый центр и физкультурно-оздоровительный комплекс. На первых этажах домов разместят объекты повседневного сервиса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что масштабная модернизация системы ЖКХ в Подмосковье предполагает трансформацию инфраструктуры. Используемая автоматика дает заметный результат.

«Эта масштабная продолжительная программа предполагает не только замену каких-то узлов, от задвижки котла, от магистральных труб до распределительных сетей. Речь идет еще и о трансформации», — сказал Воробьев.