В Ленинском округе строят вторую очередь ЖК Живописный

Строительство второй очереди ЖК Живописный продолжается в Ленинском городском округе. Девелопер ГК «Гранель» завершил монолитные работы в первом корпусе и начал возведение второго, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Во втором этапе проекта в корпусе № 1 завершены монолитные работы, на финальной стадии находится кладка внутренних перегородок и наружных стен. Застройщик приступил к строительству корпуса № 2. Общая площадь двух домов составит 51 721 кв. метр, в них предусмотрено 802 квартиры площадью от 28 кв. метров.

Всего в рамках второй очереди планируется построить 16 восьмиэтажных домов, а также объекты социальной инфраструктуры. Проект включает два детских сада на 450 мест, школу на 1600 учеников и поликлинику со станцией скорой медицинской помощи. На территории разместят многоуровневые паркинги, магазины, кафе, салоны красоты и другие объекты сферы услуг.

Первая очередь ЖК уже реализована: построены четыре корпуса общей площадью 97 тыс. кв. метров на 1078 квартир. Открыт детский сад на 130 мест с шестью группами, музыкальным и спортивным залами, кружковыми помещениями, пищевым и медицинским блоками.

В Подмосковье девелоперы ФСК, Гранель, Самолет, ПИК, Сити21, Брусника и другие компании возводят жилье вместе с социальной инфраструктурой в рамках комплексного развития территорий.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.