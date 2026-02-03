В Ленинском округе строят временные дороги к площадке перинатального центра

В Ленинском округе подрядчик начал устройство временных дорог к стройплощадке нового корпуса Видновского перинатального центра, чтобы до конца февраля приступить к работам по котловану, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Ленинском округе продолжается подготовка к строительству нового корпуса Видновского перинатального центра. Подрядная организация обустраивает временные подъездные пути к строительной площадке. Это позволит уже к концу февраля начать разработку и устройство котлована.

Проект реализуется в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и соответствует целям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Новый корпус рассчитан на 200 коек и будет находиться рядом с основным зданием центра. В нем разместят отделения патологии беременности на 60 коек, акушерское отделение на 90 коек, отделение анестезиологии-реанимации на 9 коек, реанимацию и интенсивную терапию новорожденных, родовое отделение с 15 индивидуальными палатами, пять акушерских операционных и централизованный молочный пункт. Также в здании оборудуют кабинеты МРТ и УЗИ экспертного класса.

Ожидается, что новый корпус обеспечит доступность и качество медицинской помощи для 1,5 млн женщин и новорожденных из Ленинского и соседних округов, включая Серпухов, Каширу, Подольск, Протвино, Ступино, Чехов и Домодедово. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2028 год.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.