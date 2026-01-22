В Ленинском округе строят школу на 1 250 мест с открытым спорткомплексом

В деревне Тарычево Ленинского округа продолжается строительство школы на 1 250 мест, которая станет первым учебным заведением в новом жилом квартале, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Строительство началось в ноябре 2024 года. На данный момент готовность объекта составляет 32%. Завершены работы по устройству фундаментов, возведена подземная часть здания, смонтированы монолитные конструкции двух этажей учебных блоков и спортивного зала. Окончание строительства запланировано на конец 2026 года.

Площадь школы превысит 16 тысяч квадратных метров. Здание будет состоять из трех блоков: для начальной, основной и средней школы, а также центральных общешкольных пространств. Обучение организуют в одну смену. Проект предусматривает учебные классы, спортивные залы для разных возрастов, библиотеку, атриум, обеденный и зрительный залы. Территорию разобьют на дворы для отдыха, творчества и спорта. Жители района смогут пользоваться спортивным ядром школы в вечернее время и по выходным.

Строительство контролирует Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

В составе жилого комплекса уже работают котельная и один жилой корпус. Продолжается строительство новых домов с подземными автостоянками почти на 750 машин, надземной парковки на 499 мест и детского сада на 330 воспитанников. В будущем застройщик планирует возвести вторую школу, еще два детских сада и поликлинику.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе откроется 26 новых школ. Еще 57 школ будут капитально отремонтированы.

«Все знают нашу заметную динамику по строительству и открытию новых школ. К первому сентября мы открываем 26 новых школ», — подчеркнул Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.