В Ленинском округе строят поликлинику в ЖК «Прибрежный Парк»

Группа «Самолет» возводит в жилом комплексе «Прибрежный Парк» Ленинского округа поликлинику для взрослых и детей на 216 посещений в смену, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В поликлинике монтируют тепловой пункт, тепломеханическое оборудование, электроснабжение, слаботочные сети, отопление, вентиляцию и водоснабжение. В технических помещениях подвала устраивают звукоизоляцию ограждающих конструкций.

Трехэтажное здание площадью 4 тыс. кв. м разделят на взрослый и детский блоки на 162 и 54 посещения в смену соответственно. В каждом предусмотрены отдельный вход, регистратура, гардероб и кабинет дежурного врача. Во взрослом отделении откроют аптеку, в детском оборудуют колясочную. На верхних этажах разместят дневной стационар, рентгенодиагностический блок и педиатрическое отделение.

Прием будут вести врачи общей практики, терапевты, педиатры, кардиолог, невролог, гинеколог, хирург, офтальмолог и оториноларинголог. Встроенный пост скорой помощи получит служебные помещения и отдельный вход с тыльной стороны здания.

Рядом обустроят автомобильную и велосипедную парковки, освещение, навигацию и информационные стенды, высадят газон, деревья и кустарники.

ЖК расположен в 10 км от МКАД, возле Видновского парка и музея-заповедника «Горки Ленинские». Рядом находятся выезды на М-4 и Каширское шоссе, в пешей доступности — станция «Ленинская», откуда можно доехать до Москвы. Территорию огибает река Пахра, на которую открываются виды из домов.

В комплексе уже работают два детских сада на 450 мест и школа на 1650 учеников. Всего предусмотрены три детсада, школа, поликлиника, физкультурно-оздоровительный комплекс и многоуровневый наземный паркинг.

Застройщики ПИК, «Самолет», «Гранель», Level Group, ФСК и другие возводят социальную инфраструктуру в жилых комплексах Подмосковья в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных средств.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется важная программа по строительству поликлиник. Одна из них в Котельниках на 400 посещений в смену откроется в начале июня.

«Поликлиника в Котельниках на 400 посещений в смену почти готова. Я очень надеюсь, что в июне мы запустимся. Важно, чтобы оборудование работало, ну и, конечно, были врачи — и общей практики, и узкие специалисты. Наша задача — создать для них все условия, в том числе позаботиться о тех, кого мы приглашаем из других регионов: из Астрахани, Башкирии, Кемерово, как здесь. У нас достаточно продолжительное время действует программа социальной ипотеки для врачей, компенсация аренды жилья и другие меры поддержки», — рассказал глава региона.