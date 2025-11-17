В Ленинском округе строят масштабный логистический комплекс

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов посетил площадку масштабного строительства в поселке Дрожжино, где возводится трехэтажный логистический комплекс общей площадью свыше 54 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Проект, реализуемый компанией «Межрегиональная управляющая компания „Эксперт“», предусматривает инвестиции в размере 4 миллиардов рублей и создание более 350 рабочих мест.

«Проект полностью обеспечен техническими условиями, подключениями к ресурсоснабжающим организациям и разрешительной документацией. Это важный шаг в развитии инфраструктуры муниципалитета, который не только создаст новые рабочие места, но и укрепит экономику территории», — сказал глава муниципалитета Станислав Каторов.

Строительные работы стартовали летом 2025 года, и на сегодняшний день завершено 80% вертикальной планировки территории. Начата закладка фундамента основного здания, которое будет соответствовать стандартам Лайт Индастриал и предоставит все необходимые условия для быстрого запуска производства. На площадке уже выполнены работы по устройству основания под сваи и фундамента. В ближайшие месяцы строители приступят к монтажу колонн.

На строительной площадке задействованы 5 единиц специализированной техники и около 50 рабочих. Полный ввод в эксплуатацию современного логистического комплекса, включающего два специализированных корпуса — сортировочный центр и фулфилмент-центр, а также общежитие для сотрудников, запланирован на 2028 год.

Реализация проекта позволит повысить инвестиционную привлекательность Ленинского округа и удовлетворить растущий спрос на современные логистические мощности в регионе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что технологический потенциал «живет» в регионе и он важен для привлечения инвестиций.

«Мегаполис, урбанизация дает очевидное преимущество, и соответственно инвестиции там мы видим очень заметные», — сказал Воробьев.