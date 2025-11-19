В Ленинском округе строят два детсада и школу

Вблизи деревни Сапроново в Ленинском городском округе возводят сразу три жилых дома, детский сад и паркинг. Речь идет о жилом квартале «Первый Донской». Ход строительства одного из многоквартирных домов накануне проверил Главгосстройнадзор Подмосковья, сообщает пресс-служба ведомства.

Строить четырехсекционный дом высотой в 24 этажа начали в сентябре 2024 года, по проекту завершат работы в 2027 году. Инспекторы проверили: строительство ведется в графике. В настоящее время рабочие монтируют сборные конструкции первой и второй секций, а в третьей и четвертой секциях приступили к кровельным работам. На объекте ведется монтаж внутренних инженерных систем и сетей.

Многоэтажка рассчитана на 943 квартиры. Для жильцов предусмотрен подземный паркинг, кроме того, в доме 142 кладовые.

Первый этаж отдадут под размещение бизнес-объектов. Всего в доме 18 помещений, при этом два из них спроектированы под размещение аптек, 12 — адаптированы под объекты торговли, три — под предприятия общественного питания и одно — для размещения сервиса бытовых услуг.

По проекту в ЖК «Первый Донской» — девять многоквартирных домов, два из них уже построены и введены в эксплуатацию. Еще три корпуса — в стадии строительства. Под надзором Главгосстройнадзора на территории микрорайона параллельно с жилыми домами возводят соцобъекты — детский сад на 300 воспитанников и гараж-стоянку на 499 машино-мест. По генплану, здесь появится еще четыре многоэтажки. Для жителей построят еще один детский сад и школу.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.