В Ленинском округе стартовало строительство надземной части детского сада

сегодня в 14:27

Начались монолитные работы по строительству надземной части детского сада на 200 малышей в Видном, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы идут в рамках государственной программы Подмосковья за счет средств бюджета.

«В настоящее время на площадке на улице Гаевского идет армирование и заливка плиты перекрытия на «нулевой отметке», а также армирование вертикальных конструкций первого этажа», — цитирует пресс-служба министра строительного комплекса региона Александра Туровского.

Отмечается, что детский сад рассчитан на девять групп, каждая групповая комната будет оборудована игровыми и спальными зонами. Также в детском саду планируется оборудовать многофункциональный физкультурный зал и музыкальный зал для проведения праздников и развивающих занятий. Площадь трехэтажного здания составит более 4 тыс. кв. м.

На прилегающей территории будут обустроены игровые и спортивные площадки.

Срок выполнения работ по государственному контракту — 2027 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.