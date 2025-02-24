В Ленинском округе продолжается строительство поликлиники на 750 посещений в смену

В деревне Сапроново подмосковного Ленинского городского округа продолжается строительство поликлиники на 750 посещений в смену. Строительная готовность на сегодняшний день составляет 85%. На объекте завершают отделку и прокладку инженерных коммуникаций внутри здания. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Поликлиника рассчитана на 750 посещений в смену: 500 взрослых и 250 детей. Общая площадь 6-этажного здания составит 10 тыс. кв. м. В состав войдут отделение медицинской профилактики, педиатрическое и терапевтическое отделения, блок хирургических и стоматологических кабинетов, кабинеты неотложной помощи и врачей-специалистов, кабинеты лучевой диагностики с тяжелым оборудованием, реабилитации и восстановительной медицины, клинико-диагностический центр, а также дневной стационар. Здесь предусмотрим 3 отдельных входа — в детскую и взрослую части здания, а также в травмпункт. Лечиться здесь смогут более 55 тысяч наших жителей из деревень Сапроново, Ермолино, Белеутово, Калиновка, микрорайонов «Пятый», «Шестой», «Эко Видное 2.0», «Купелинка», «Брусника», «1-й Донской», кварталов «Западный» и «Южный», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Он отметил, что в ближайшие 6 лет в Ленинском откроют еще 13 объектов здравоохранения: 3 поликлиники: в ЖК «Новое Видное», «Восточное Бутово» и «Пригород Лесное»; больницу в ЖК «Пригород Лесное»; 3 женские консультации: в ЖК «Зеленые аллеи», «Пригород Лесное» и «Эко Видное 2.0»; стоматологическую клинику на ул. Строительной в Видном; кабинет врача общей практики в ЖК «Видный Берег-2»; 3 подстанции скорой помощи: в д. Суханово, ЖК «Бутово Парк 2», ЖК «1-й Донской».

«Кроме того, благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева и председателя Московской областной Думы Игоря Брынцалова совместно с региональным правительством начали подготовку к возведению нового корпуса перинатального центра на 200 мест. Новый корпус станет важной частью существующего центра, он расширит его возможности и увеличит количество мест для будущих мам. В новом здании будут внедрены новейшие медицинские технологии, что позволит обеспечивать наивысший уровень ухода и поддержки здоровья матерей и их новорожденных. Особое внимание уделим инклюзивности и комфорту для всех пациентов», — рассказал Каторов.

Он добавил, что новый корпус Видновского перинатального центра откроют в 2027 году на участке площадью 25 820 кв. м по улице Заводской.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.