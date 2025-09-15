В Ленинском округе продолжается строительство крупнейшей школы

В деревне Сапроново подмосковного Ленинского городского округа активно ведется строительство новой школы увеличенной мощности на 1 675 мест, которая станет крупнейшим образовательным учреждением в округе. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Учебное заведение станет одним из самых нестандартных образовательных объектов Московской области. Из-за особенностей рельефа здание будет разноэтажным с односкатной прозрачной крышей. Все помещения многофункциональны — классы-трансформеры для среднего и старшего звена, множество общественных пространств и большой спортзал. Для начальной школы предусмотрен отдельный блок с собственным выходом во внутренний двор», — сообщает пресс-служба девелоперской компании «Брусника».

Уточняется, что в настоящее время завершены работы по черновой отделке помещений, монтажу кровли, оконных конструкций и фасадных панелей. Установлены системы вентиляции, пожаротушения и электроснабжения. С опережением графика на 20 дней выполнен монтаж фасадных панелей и атриума сцены. Возведен лестничный марш из металлоконструкций и железобетонных изделий. Завершен монтаж оконных блоков и последних конструктивных элементов, включая парадные лестницы и запасные выходы. Внутренние отделочные работы находятся на завершающей стадии. Параллельно ведутся работы по обустройству стадиона, включающие монтаж трибун и тротуаров. Полным ходом идут работы по благоустройству территории, озеленению и установке наружного освещения. Открыть школу планируется до конца текущего года.

В пресс-службе добавили, что в здании будет много света благодаря большим окнам и витражным перегородкам в учебных классах. Школу внутри будет отличать одна особенность — атриум с амфитеатром вместимостью порядка 1000 мест, сценой, ярусными зрительными местами на первом этаже и световым фонарем в кровле. Применение в отделке дерева сделает внутренние помещения теплее и уютнее.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно обеспечить безопасность учебного года в Московской области. Все необходимые мероприятия должны быть проведены вовремя.

«В начале августа впервые коснемся темы подготовки к учебному году, всего, что связано не только со строительной готовностью, наполнением, но и безусловно с безопасностью. Сразу хочу сказать, что вопросы, которые сегодня мои коллеги вынесли на обсуждение, также были нами подробно затронуты на совместном совещании с правоохранительным блоком», — сказал Воробьев.