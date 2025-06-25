В Ленинском округе продолжается снос нестационарных торговых объектов

В Ленинском городском округе продолжается демонтаж нестационарных торговых объектов, несоответствующих требованиям законодательства, размещенных на частных и муниципальных землях. Очередной демонтаж был проведен в деревне Мещерино, где снесен павильон, специализировавшийся на продаже фруктов и овощей. Работы по сносу были выполнены совместными силами собственника и подрядной организации, сообщает пресс-служба администрации Ленинского городского округа.

«Выполняем поручение нашего губернатора Московской области в рамках масштабной кампании по наведению порядка в торговле и освобождению территорий от незаконно установленных объектов. За первое полугодие администрацией Ленинского городского округа демонтированы 54 объекта, до конца месяца будут снесены 59 павильонов», — сообщил глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Демонтаж павильона в деревне Мещерино был проведен в соответствии с действующим законодательством, поскольку объект располагался на муниципальном земельном участке без необходимых разрешений.

Реализация данной инициативы, направленной на демонтаж незаконно размещенных торговых объектов в Ленинском городском округе, ведется в соответствии с распоряжением губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал подробное обсуждение о размещении неторговых объектов в Подмосковье.

«Нам предстоит детально обсуждать порядок размещения неторговых объектов в XXI веке, когда меняются стандарты строительства, когда в современных комплексах предусмотрено все для того, чтобы во дворах не было машин, а на первых этажах малый бизнес мог чувствовать себя легально и уверенно», — заявил Воробьев.