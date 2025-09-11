В Ленинском округе построят новый водорегулирующий узел

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по первому этапу строительства водорегулирующего узла в городе Видное Ленинского городского округа Московской области. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства с поставкой оборудования по мероприятию: «Водорегулирующий узел г. Видное объемом 40 тыс. куб.м (первый этап строительства, в том числе проектно-изыскательские работы)». В рамках закупки планируется проведение работ по инженерным изысканиям и подготовке проектной документации, работ по строительству, а также поставка и монтаж оборудования.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета Ленинского городского округа.

Выполнение работ планируется завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.