В Ленинском округе построят детский сад на 350 мест

Мособлархитектура согласовала архитектурно-художественное решение нового детского сада, планирующегося к реализации в Ленинском городском округе, в деревне Мисайлово. Трехэтажное здание дошкольного учреждения площадью 4 455 квадратных метров сможет принять 350 воспитанников от двух до семи лет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Детский сад комфортно разместит 14 групп по 25 детей со всеми необходимыми удобствами», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Кроме того, в ДОУ предусмотрены музыкальный и спортивный залы площадью более 100 квадратных метров, медицинский кабинет и кабинет логопеда. На первом этаже разместится большой пищеблок с холодным и горячим цехами.

По проекту здание детского сада представляет собой прямоугольный по форме объем.

В качестве основного материала отделки выступит клинкерная плитка светло-бежевого цвета. Украсят фасады яркие светло-зеленые панели и трехчастные оконные порталы с растительным орнаментом. Нейтральное цветовое решение позволит зданию органично вписаться в окружающую городскую среду и станет основой для акцентных элементов. Сложная композиция порталов включает в себя вставки из графитовой штукатурки, металлические откосы и светло-зеленые алюминиевые панели с растительными узорами. Благодаря выступающим откосам фасады приобретут дополнительный объем, а рисунок на панелях будет элегантно отсылать к природным мотивам.

Светло-зеленые металлические панели также будут обрамлять главную и дополнительную входные группы. Большие витражи наполнят вестибюли солнечным светом. Входы в здание выполнены с уровня тротуара, без ступеней и пандусов, с учетом организации безбарьерной среды.

Также в облике объекта роль «пятого фасада» выполнит кровля здания — на ней появится масштабный рисунок природного зеленого оттенка, он органично дополнит общую композицию объекта и будет виден из окон соседних домов.

Благоустройство территории дошкольного учреждения будет включать пространства для игр и прогулок. Во дворе здания установят 14 игровых площадок и 2 спортивные площадью 100 и 120 квадратных метров. По всему периметру территории также высадят деревья, а вдоль дорожек и вокруг игровых зон — различные кустарники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.