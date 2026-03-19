сегодня в 16:45

В Ленинском округе построят детский сад на 330 мест

Детский сад на 330 мест строят в жилом комплексе «1-й Южный» в Ленинском городском округе. Проект реализует ГК ФСК под брендом «1-й ДСК», ввод здания в эксплуатацию намечен на 2026 год, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Площадь здания составит 4,6 тыс. квадратных метров. Внутри разместят игровые комнаты, музыкальный и спортивный залы, помещения для занятий, медицинский блок, столовую и прачечную.

На прилегающей территории оборудуют игровые и спортивные площадки, а также установят теневые навесы для прогулок детей.

ЖК «1-й Южный» обеспечат социальной инфраструктурой. В составе комплекса планируется строительство двух школ, трех детских садов, включая возводимый объект, и поликлиники. Также здесь создадут пешеходный бульвар с дендрарием.

Подмосковные застройщики, в том числе компании ПИК, группа «Самолет», ГК «Гранель» и ГК ФСК, возводят социальные объекты в жилых комплексах в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.