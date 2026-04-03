В Ленинском округе поставили на кадастр детсад на 300 мест

Детский сад на 300 мест в жилом комплексе «1-й Донской» в Ленинском городском округе поставили на кадастровый учет. Оформление провели при взаимодействии министерства жилищной политики региона и управления Росреестра по Московской области, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Дошкольное учреждение расположено по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, бульвар Пуговичинский, здание 1А. Трехэтажное здание площадью 4 326,5 кв. м оформлено в клинкерной и керамогранитной плитке с цветными акцентами на оконных откосах. Центральную часть выделяет стеклянный фасад, который обеспечивает дополнительное естественное освещение помещений.

Территорию детского сада полностью благоустроили. Здесь установили малые архитектурные формы, оборудовали игровые площадки и беседки, обустроили амфитеатр для утренников и групповых занятий. Также смонтировали наружное освещение, высадили деревья и кустарники.

ЖК «1-й Донской» предусматривает развитие социальной инфраструктуры. В составе комплекса запланированы два детских сада, школа и подстанция скорой помощи. Кроме того, девелопер строит наземный паркинг, создает пешеходный бульвар и благоустраивает набережную пруда.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.