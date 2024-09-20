В Ленинском округе появится новый детский сад на 155 мест

Новое дошкольное учреждение с лаконичным обликом появится в городе Видное Ленинского городского округа, на бульваре Зеленые Аллеи. Посещать детский сад смогут 155 детей, в том числе малыши от 2 лет, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Общая площадь трехэтажного здания составит более 2,8 тыс. квадратных метров. Строительные работы начаты, завершить реализацию планируется во второй половине 2025 года», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Внутри здания разместятся просторные групповые ячейки со всеми необходимыми помещениями: буфетными, спальнями, раздевальными, игровыми и туалетными. В детском саду также появятся музыкальный и спортивный залы, универсальная комната для развивающих занятий. На первом этаже оборудуют медицинский кабинет, а на втором — кабинеты психолога и логопеда.

По проекту облик учреждения выполнен в стиле минимализм. Акцентным элементом экстерьера станет выступающая на 1,6 метра из основного объема здания входная группа, которую украсят алюминиевыми панелями желтого цвета и вечерней подсветкой. Внешние откосы и отливы окон так же выполнят из металлических панелей и выделят серым и желтыми цветами, благодаря чему фасады приобретут рельефность, дополнительный объем и визуальную целостность.

Основную массу поверхностей фасадов здания облицуют плиткой и штукатуркой белого цвета. Исключением станет главный фасад, который исполнят в шафраново-желтом оттенке. Такая сдержанная палитра позволит зданию органично вписаться в окружение.

На территории детского сада будет выполнено комплексное благоустройство с озеленением территории. Кроме того, появятся игровые и спортивные площадки с современным оборудованием, будут установлены навесы для детей и воспитателей на площадках — под ними можно будет укрыться от солнца и непогоды во время прогулок. У главного входа обустроят велосипедную парковку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.