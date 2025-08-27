В Ленинском округе появились 2,2 тыс новых учебных мест

сегодня в 17:59

Под надзором Главгосстройнадзора в 2025 году завершено строительство:

Общеобразовательной школы № 3 на 1100 мест в ЖК «Пригород Лесное» вблизи д. Мисайлово и д. Дальние Прудищи;

Общеобразовательной школы в ЖК «Горки Парк» в д. Коробово.

Современные школы достроили еще весной, корпуса уже оборудованы и готовы принять учеников с 1 сентября.

Кроме того, под надзором ведомства завершено строительство двух детских садов. Дошкольные учреждения появились:

в ЖК «Южная Битца» — сюда придут 325 ребят в возрасте от года до семи лет;

в ЖК «ЭКО Видное 2.0» — на 310 дошколят.

На протяжении всего процесса строительства Главгосстройнадзор следил за строгим соответствием объектов проектной документации. В ходе проведения итоговых проверок особое внимание было уделено соблюдению норм пожарной безопасности.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.