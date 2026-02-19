В Ленинском округе Подмосковья строят детский сад на 330 мест в ЖК «1-й Южный»

Группа компаний ФСК (бренд «1-й ДСК») завершила возведение конструктивной части здания детского сада площадью 4,6 тысячи квадратных метров. В учреждении предусмотрены игровые комнаты, музыкальный и спортивный залы, помещения для занятий, медицинский блок, столовая и прачечная.

Территорию вокруг детского сада оборудуют игровыми и спортивными площадками, а также теневыми навесами. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2026 год.

Жилой комплекс «1-й Южный» обеспечат развитой социальной инфраструктурой: для жителей построят две школы, три детских сада, поликлинику и пешеходный бульвар с дендрарием. Социальные объекты в новых жилых комплексах Подмосковья возводят за счет внебюджетных источников финансирования в рамках комплексного развития территорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе построят еще 16 школ и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, обновим 58 школ и 40 детских садов. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.