В Ленинском округе Подмосковья строят детский сад на 300 мест в ЖК «1-й Донской»

Детский сад на 300 мест возводят в жилом комплексе «1-й Донской» в деревне Сапроново Ленинского городского округа. Объект планируют сдать в первой половине 2026 года, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В жилом комплексе «1-й Донской» в Ленинском городском округе строят детский сад на 300 мест. Проект реализует ГК ФСК под брендом «1-й ДСК». После завершения строительства учреждение войдет в муниципальную систему дошкольных организаций Ленинского округа.

Жилой комплекс комфорт-класса расположен в деревне Сапроново и включает девять жилых домов. Для жителей предусмотрены объекты социальной инфраструктуры: два детских сада, школа и станция скорой помощи. Первые два корпуса комплекса сданы в 2025 году, сейчас продолжается строительство еще трех корпусов и паркинга.

Социальные объекты в рамках комплексного развития территории строят за счет внебюджетных средств. В реализации проекта участвуют компании ПИК, «Самолет», «Гранель», ГК ФСК и другие застройщики.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе построят еще 16 школ и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.