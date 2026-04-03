В Ленинском округе Подмосковья проверяют детсад на 330 мест

Строительство детского сада на 330 мест в ЖК «Первый Южный» в деревне Тарычево Ленинского округа завершено на 70%. Объект планируют сдать в июле 2026 года, сообщает пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы продолжают проверку строительства дошкольной организации на улице Фруктовые сады. На объекте завершены устройство фундаментов, возведение несущих конструкций подземной и надземной частей, монтаж наружных и внутренних стен, а также остекление здания.

В настоящее время строители выполняют устройство кровли и фасадов, прокладывают внутренние и наружные инженерные системы, ведут отделку помещений и благоустройство прилегающей территории.

Детский сад рассчитан на детей от 2 до 7 лет. Проект предусматривает функциональное зонирование: в нижней части здания разместят групповые помещения, в верхней — залы, учебные и вспомогательные пространства, включая медицинский и административный блоки.

В составе ЖК «Первый Южный» уже введены в эксплуатацию четыре многоквартирных дома, котельная, локальные очистные сооружения и улично-дорожная сеть. Также продолжается строительство школы, двух жилых домов и гаража-стоянки.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.