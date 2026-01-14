В Ленинском округе Подмосковья открылся шестой детский сад в ЖК «Пригород Лесное»

В жилом комплексе «Пригород Лесное» Ленинского округа Подмосковья ввели в эксплуатацию шестой детский сад на 250 мест, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В Ленинском городском округе Подмосковья завершено строительство шестого детского сада в жилом комплексе «Пригород Лесное». Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод объекта в эксплуатацию группе «Самолет». Общая площадь трехэтажного здания составляет почти 3,5 тыс. кв. метров.

Детский сад рассчитан на 10 общеразвивающих групп полного дня для детей от 2 до 7 лет. Для каждой группы предусмотрены отдельные помещения: игровая, спальня, буфет, раздевалка и санузел. Младшие группы на первом этаже имеют отдельные выходы на уличные игровые площадки.

В здании оборудован просторный двусветный вестибюль, медицинский кабинет, пищеблок с полным циклом приготовления блюд, музыкальный и спортивный залы, кружковая и кабинет логопеда. Основные кабинеты для сотрудников расположены на третьем этаже.

Фасады здания выполнены в природных оттенках и гармонируют с архитектурой жилого комплекса. Во дворе обустроены игровые и спортивные площадки с резиновым покрытием, теневыми навесами и гипоаллергенными растениями. Вся социальная инфраструктура в ЖК строится за счет внебюджетных источников.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«В этом году мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.