В Ленинском округе Подмосковья открыли детский сад на 350 мест

Трехэтажное здание детского сада площадью 4,4 тыс. кв. метров рассчитано на 14 групп по 25 детей. На первом и втором этажах размещены по пять групповых блоков, на третьем — четыре. В главном холле оборудован вестибюль с колясочной, на первом этаже расположены медицинский кабинет, пищеблок, комната охраны, прачечная и кладовые.

Второй этаж предназначен для развивающих занятий: здесь есть спортивный зал с тренажерами, музыкальный зал, кружковая, а также кабинеты психолога и логопеда. На третьем этаже находятся методический кабинет и служебные помещения.

Для каждой группы на территории оборудованы отдельные игровые площадки: для детей до 3 лет — по 175 кв. м, для детей от 4 до 7 лет — по 225 кв. м. Площадки оснащены навесами, домиками-беседками, спортивными лабиринтами и игровыми элементами. Также предусмотрены спортивная площадка и общий двор с цветниками и огородами.

Территория детского сада благоустроена в природном стиле, фасад выполнен в песчаных и голубых тонах. Более 50% свободной территории занимает озеленение: высажены газоны, клумбы, живая изгородь и молодые деревья. В жилом комплексе «Новое Видное» планируется строительство еще семи детских садов, четырех школ, поликлиники, торгового центра и физкультурно-оздоровительного комплекса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе построят еще 16 школ и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.