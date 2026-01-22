В Подмосковье на кадастр поставили новый детский сад в ЖК «Зеленые Аллеи»

В Ленинском городском округе Подмосковья завершена кадастровая регистрация нового детского сада в жилом комплексе «Зеленые Аллеи». Трехэтажное здание рассчитано на 155 детей и занимает более 2,8 тыс. кв. метров.

Постановка объекта на кадастровый учет прошла оперативно благодаря взаимодействию министерства жилищной политики и управления Росреестра по Московской области. В детском саду предусмотрено шесть групп для детей от 2 до 7 лет. На первом этаже размещены пищеблок с горячим и холодным цехами, медицинский кабинет, а также помещения для малышей со спальнями, раздевалками и буфетами. На верхних этажах расположены групповые блоки для детей среднего и старшего возраста.

Для развития воспитанников оборудованы две кружковые, музыкальный и спортивный залы. Входные группы выполнены без ступеней для обеспечения доступности, на первом этаже предусмотрены колясочная и велопарковка. Территория детского сада благоустроена: созданы две спортивные площадки и индивидуальные игровые зоны для каждой группы.

В составе ЖК «Зеленые Аллеи» уже построены 14 жилых домов, школа, два детских сада и поликлиника. Социальные объекты возведены за счет внебюджетных средств застройщиков.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«В этом году мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.