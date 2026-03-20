В Ленинском округе Подмосковья достроили детский сад на 300 мест

Детский сад на 300 мест построили в деревне Сапроново Ленинского округа для жителей ЖК «Первый Донской». Строительство началось в ноябре 2024 года и сейчас полностью завершено, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Трехэтажное здание площадью около 4,3 тыс. квадратных метров рассчитано на 12 групп для детей разного возраста. Учреждение предназначено для семей, проживающих в жилом комплексе «Первый Донской», где продолжается застройка.

На прилегающей территории оборудовали игровые и спортивные площадки, высадили деревья и кустарники, обустроили газоны и цветники. Для каждой группы установили теневые навесы. Площадки разделены зелеными насаждениями, которые снижают уровень шума и защищают от пыли.

Надзор за строительством осуществлял Главгосстройнадзор Московской области. Инспекторы провели итоговую проверку и выдали заключение о соответствии объекта проектной документации. Детский сад готов к вводу в эксплуатацию. Застройщиком выступила компания «СЗ «Столица Юга»».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1 100 мест, то сейчас — на 1 500, 2 000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.