В Ленинском округе планируют капитально отремонтировать центральный теплопункт

В Ленинском округе в 2026 году планируют капитально отремонтировать центральный тепловой пункт, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета Ленинского городского округа.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту центрального теплового пункта № 15 в Ленинском городском округе», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства и поставкой оборудования необходимого для обеспечения эксплуатации объекта по мероприятию: Капитальный ремонт ЦТП № 15 по адресу: Московская область, г. о. Ленинский, улица Заводская, д. 15 (в т. ч. ПИР)».

Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать тепловой пункт мощностью 5,0998 Гкал/час.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.