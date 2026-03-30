В Ленинском округе открыли второй детский сад в ЖК «Прибрежный Парк»

В жилом комплексе «Прибрежный Парк» в селе Ям Ленинского округа Подмосковья открылся второй детский сад на 150 мест. В здании разместили шесть групп для детей от 2,2 до 7 лет и оборудовали залы для занятий и медицинский блок, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Трехэтажный детский сад рассчитан на шесть групп. На первом этаже обустроены помещения для самых маленьких воспитанников, медицинский пункт и пищеблок с горячим и холодным цехами. На втором этаже находятся группы для детей постарше, зал для физкультуры и кружковые помещения. Третий этаж занимает подготовительная группа, музыкальный зал, кабинеты логопеда и психолога. При входе оборудованы колясочная и велопарковка.

На благоустроенной и огороженной территории установили игровые площадки с теневыми навесами, спортивную зону с покрытием из резиновой крошки и газона, а также многофункциональную площадку для мероприятий на свежем воздухе. Для сотрудников и родителей предусмотрены парковочные места.

ЖК «Прибрежный Парк» группа «Самолет» строит в 9 км от МКАД рядом с выездами на трассу М-4 и Каширское шоссе. В пешей доступности расположена станция «Ленинская». В комплексе уже работают школа на 1650 мест и детский сад на 300 мест. Всего проект предусматривает три детских сада на 800 мест, школу, поликлинику на 216 посещений в смену, физкультурно-оздоровительный комплекс и многоуровневый наземный паркинг. Социальную инфраструктуру в рамках комплексного развития территорий застройщики возводят за счет внебюджетных источников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе регулярно модернизируют как сами детские игровые площадки, так и их элементы.

«Состояние детских игровых площадок всегда привлекает внимание родителей, неравнодушных жителей. Со своей стороны мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. Песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвященные физике, географии или космосу — это все делает прогулки малышей интересными, развивающими», — сказал Воробьев.