В Ленинском округе обновляют фасады образовательных учреждений
Фото - © Администрация Ленинский г.о.
В подмосковном Ленинском городском округе активно ведутся ремонтные работы в образовательных учреждениях. Обновление фасадов проводится в дошкольных корпусах Видновской средней школы № 1 и Развилковской средней школы. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.
«Помимо возведения новых образовательных объектов, по указанию губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, делаем акцент на реконструкцию уже функционирующих строений. Мы приложим все усилия для обеспечения комфортных и современных условий обучения для наших школьников. Уверен, что обновленные школы станут стимулом для получения новых знаний и достижений», — сказал глава Ленинского городского округа Станислава Каторова.
В настоящее время строительные бригады занимаются штукатурными работами, заменой плитки на входных группах, а также ремонтом кровельных конструкций в учебных заведениях. Подрядчики строго соблюдают установленный график работ как в Развилке, так и в Видном.
«Также в Видновской художественно-техническом лицее и в школе № 5 обновим спортивные залы, проведем благоустройство территории Видновской гимназии и школы № 7. Всего до 1 сентября ремонтные работы проведем в 12 школах», — добавил Каторов.
Все запланированные работы в образовательных учреждениях муниципалитета будут завершены к 1 сентября.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.
«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.
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