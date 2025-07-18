В Ленинском округе обновляют фасады образовательных учреждений

В подмосковном Ленинском городском округе активно ведутся ремонтные работы в образовательных учреждениях. Обновление фасадов проводится в дошкольных корпусах Видновской средней школы № 1 и Развилковской средней школы. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Помимо возведения новых образовательных объектов, по указанию губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, делаем акцент на реконструкцию уже функционирующих строений. Мы приложим все усилия для обеспечения комфортных и современных условий обучения для наших школьников. Уверен, что обновленные школы станут стимулом для получения новых знаний и достижений», — сказал глава Ленинского городского округа Станислава Каторова.

В настоящее время строительные бригады занимаются штукатурными работами, заменой плитки на входных группах, а также ремонтом кровельных конструкций в учебных заведениях. Подрядчики строго соблюдают установленный график работ как в Развилке, так и в Видном.

«Также в Видновской художественно-техническом лицее и в школе № 5 обновим спортивные залы, проведем благоустройство территории Видновской гимназии и школы № 7. Всего до 1 сентября ремонтные работы проведем в 12 школах», — добавил Каторов.

Все запланированные работы в образовательных учреждениях муниципалитета будут завершены к 1 сентября.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.

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