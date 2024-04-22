В Ленинском округе новую школу на 1,1 тыс мест достроят до конца 2024 г

Специалисты Главгосстройнадзора Московской области совместно с экспертами подведомственной научно-исследовательской лаборатории МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ проверили ход строительства новой школы в деревне Коробово, сообщили в пресс-службе ведомства.

Работники лаборатории провели проверку качества устройства монолитных железобетонных конструкций, обеспечивающих безопасность и надежность строения.

Согласно проекту, в четырехэтажном здании площадью порядка 17 тыс. квадратных метров разместятся блоки начальной и основной школ. В блоке начальной школы будет все необходимое для комфортного обучения четырех сотен учеников. Блок основной школы также укомлектуют учебными кабинетами, спортивным и актовым залами, столовой на 550 мест и библиотечно-информационным центром.

Новую школу возводят за счет внебюджетных источников финансирования. Достроить объект планируется в конце текущего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.