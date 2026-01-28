В Ленинском округе на треть построен дом с квартирами свободной планировки

В деревне Сапроново Ленинского округа завершено более 35% строительства семнадцатиэтажного дома с квартирами свободной планировки в составе второй очереди ЖК «Первый Квартал», сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

В Ленинском городском округе продолжается строительство второй очереди жилого комплекса «Первый Квартал». В деревне Сапроново возводят семнадцатиэтажный дом на 128 квартир, из которых часть будет иметь свободную планировку. Это позволит будущим владельцам самостоятельно выбирать толщину и материал межкомнатных перегородок.

Строительство корпуса №7 началось зимой прошлого года, завершить работы планируют осенью 2027 года. На данный момент инспекторы Главгосстройнадзора зафиксировали 35% строительной готовности объекта.

В рамках второй очереди ЖК «Первый Квартал» строят семь многоэтажных домов, при этом первая очередь из шести корпусов уже сдана. Также завершается строительство школы на территории жилого комплекса. Учебное заведение рассчитано на 1675 учеников, его площадь составит 27 тысяч квадратных метров. В здании предусмотрены многофункциональные помещения, включая атриум с амфитеатром, а для учеников среднего и старшего звена оборудуют классы-трансформеры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил рассмотреть программу, предполагающую появление новых домов в городах Московской области. Например, как в Дубне, где сначала появился один новый дом, а сейчас строится намного больше.

«У нас сейчас ситуация на жилищном рынке во всей стране, вы видите, если кто читает, интересуется, непростая. <…> Мы стараемся, чтобы в каждом городе у нас был парк, лесопарк, сквер. <...> Это сложная задача, но я прошу вместе с главами рассмотреть и очень внимательно <…> работу, которая предполагает появление новых домов в Воскресенске, Сергиевом Посаде, Талдоме, Шатуре, ну, и так далее», — сказал Андрей Воробьев.