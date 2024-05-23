В Ленинском округе идет строительство 5 и 6 очередей проекта «Первый квартал»

В ЖК «Первый квартал» Ленинского округа ведется строительство пятой и шестой очередей проекта. Строители завершают устройство монолитного каркаса 5-го дома, выполняют каменную кладку, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Идет монтаж инженерных систем: водопровода и канализации, отопления, электрики, вентиляции. Подключены наружные сети водоснабжения. Рабочие устанавливают гипсокартонные перегородки, окна и витражи, укладывают кровлю, штукатурят стены. Сдать дом планируется весной 2025 года.

На площадке шестого корпуса квартала, получившем название «Тихий дом», застройщик сейчас обустраивает монолитный каркас, производит гидроизоляцию цокольного этажа, обратную отсыпку и каменную кладку.

Пятый корпус — это замкнутый дом высотой от 7 до 14 этажей с закрытым от машин двором. Архитекторы спроектировали для него 334 квартиры и 50 типов планировок: одноуровневые и двухуровневые, некоторые с отдельным входом, со вторым светом, французскими балконами, а также с террасами на первых этажах и на крыше.

«Тихий дом» — самый камерный проект «Первого квартала». В нем будет 246 квартир с 30 видами планировок, все с предчистовой отделкой. Две трети из них будут с летними помещениями — лоджиями, балконами и с террасами.

«Первый квартал» находится в деревне Сапроново Ленинского округа. Здесь уже построили четыре жилых дома, детский сад и соседский центр. На первых этажах расположены магазины, кафе и полезные сервисы, готовится к открытию отделение вызовов врачей на дом. В данный момент возводится пятый дом, выданы разрешения на строительство шестого дома, инновационной школы на 1 675 учеников и многофункционального паркинга.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране. В этом году в регионе уже ввели 9,8 млн кв. метров.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.