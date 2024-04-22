В Ленинском округе достроят самую большую школу

В Ленинском городском округе в ЖК «Первый квартал» ведется строительство одной из самых больших школ в Московской области. Образовательное учреждение, рассчитанное на 1 675 мест, планируют достроить до конца 2024 года, сообщает пресс-служба главы муниципального образования Станислава Каторова.

«Строительство новых школ является для нас приоритетом, так как число учеников в нашем округе постоянно растет. В 2024-25 годах 7 школ откроют свои двери для наших юных жителей. 3 школы строим по госпрограмме в рамках президентского проекта «Образование», 4 — в рамках инвестиционных контрактов», — написал в своем телеграм-канале глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Он отметил, что самой большой школой в Ленинском городском округе станет образовательное учреждение в деревне Сапроново в жилом комплексе «Первый Квартал». Застройщиком объекта выступает ООО «Специализированный застройщик «Брусника».

«Сейчас на площади более 27 тыс. кв. метров ведутся работы по возведению пятиэтажного здания: 76 строителей заняты монтажом сборного железобетонного каркаса 2 и 3 этажей, обустройством тепловой сети, наружного водопровода, систем вентиляции, канализации и электроснабжения. Строительная готовность объекта по состоянию на 22 апреля 2024 года составляет 32%. Работы идут в соответствии с графиком», — приводятся в сообщении слова заместителя главы администрации Веры Поповой.

Отличительной особенностью самой большой школы в Ленинском городском округе станет стеклянная крыша. Рядом со школой построят стадион. Здесь будут проходить спортивные и культурные мероприятий как для учеников школы, так и для жителей микрорайона. Одной из главных локаций школы станет открытый атриум с деревянным амфитеатром на 600 мест. Его можно будет легко трансформировать в большой лекторий или театральную сцену.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.