В Ленинском округе достроена поликлиника на 1 тыс посещений в смену

В Ленинском городском округе завершено строительство большой поликлиники, рассчитанной на 1 000 посещений в смену для взрослых и детей в жилом комплексе «Пригород Лесное». Объект здравоохранения уже введен в эксплуатацию, учреждение начнет свою работу до конца первого квартала 2025 года, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Одной из ключевых задач для нас является укрепление первичного медицинского звена. В этом направлении мы строим новые и модернизируем текущие медицинские объекты на территории муниципалитета», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

В пресс-службе рассказали, что объект здравоохранения реализован в рамках народной программы партии «Единая Россия». В четырехэтажном здании площадью 7,5 тыс. кв. метров расположились два блока: взрослый и детский. В отделении для взрослых предусмотрели кабинеты терапии и хирургии, где будут работать кардиологи, онкологи и другие специалисты. В детском отделении разместили кабинеты педиатров и узких специалистов, таких как аллергологи, стоматологи и другие. Кроме того, в поликлинике расположились кабинеты физиотерапии, лучевой диагностики и дневной стационар, рассчитанный на шесть коек.

«В «Пригороде Лесном» уже проживают свыше 30 тысяч жителей, и кабинет врача общей практики не справлялся с возросшим потоком пациентов. Для нас важно создать максимально комфортные условия для получения услуг, будь это сфера здравоохранения или образования», — добавил Станислав Каторов.

Ранее сообщалось, что здание построено с учетом удобства для маломобильных граждан. Как в детском, так и во взрослом отделениях установлены лифты и специальные санузлы, входы выполнили на уровне земли, коридоры и дверные проемы имеют необходимую ширину для беспрепятственного передвижения на кресле-коляске. Кроме того, в теплое время года будут проведены работы по благоустройству и озеленению прилегающей территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.