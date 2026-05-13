В Ленинском округе демонтируют 151 незаконный торговый объект

Демонтаж незаконных нестационарных торговых объектов продолжается в Ленинском округе Подмосковья. В перечень на снос включен 151 объект, часть из них уже убрана, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Вопрос упорядочивания нестационарной торговли обсудили на еженедельном совещании под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева. В Ленинском округе в рамках этой работы сформирован перечень из 151 объекта, подлежащего демонтажу.

К настоящему моменту демонтированы 12 нестационарных торговых объектов, еще один снят с учета на рынке. Собственникам направляют официальные предписания с требованием устранить нарушения в течение 10 дней. К первому полугодию 2026 года список планируют дополнить новыми адресами.

«Работа по выявлению и демонтажу незаконных торговых объектов ведется в округе системно и на постоянной основе. Собственникам заблаговременно направляются официальные уведомления. Продолжаем работать в этом направлении», — пояснил глава Ленинского округа Станислав Каторов.

По итогам 2025 года в округе демонтировали 128 незаконных НТО, что на 14,3% превысило плановые показатели. Из них 47 объектов располагались на муниципальной земле, 81 — на частной.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что торговые объекты на вылетных магистралях необходимо привести в порядок.

«Еще одна тема важная, заметная для наших жителей, для всех нас — это приведение в соответствие объектов потребительского рынка и услуг, расположенных на вылетных магистралях. Акцент на вылетные магистрали <…>, но не только. И в центре городов, и в прилегающих к центру микрорайонах все должно соответствовать стандарту и радовать глаз», — сказал Воробьев.